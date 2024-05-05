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Синегубов: за сутки из-за обстрелов Харьковщины — погибший и 13 пострадавших

Происшествия 09:26   05.05.2024
Елена Нагорная
Синегубов: за сутки из-за обстрелов Харьковщины — погибший и 13 пострадавших

Один человек погиб и 13 пострадали в Харькове и области за сутки в результате обстрелов оккупантов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

▪️ В 00:39 в Основянском районе Харькова в результате ударов «Шахедов» горел дом, хозяйственные постройки. Пострадали шесть человек, среди них девочка 2015 года рождения, у нее острая реакция на стресс.

▪️ В 00:30 оккупанты из артиллерии обстреляли Александровку. Повреждения получили пять домохозяйств. В части села отсутствовал свет.

Накануне:

▪️ В 16:51 в селе Борщевая Харьковского района от обстрела горел дом.

▪️ В 16:37 в селе Слобожанское Харьковского района в результате обстрела горел дом. Погиб 49-летний мужчина.

▪️ В 16:25 в Индустриальном районе Харькова в результате обстрела ракетой С-300 загорелся цех гражданского предприятия, частные дома. Пострадали шесть человек, все — работники предприятия. На утро пожар локализован.

▪️ В 15:15 КАБ ударил в частный дом в селе Черкасские Тишки Харьковского района. Повреждена газовая труба, пострадала 75-летняя женщина.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 09:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и 13 пострадали в Харькове и области за сутки в результате обстрелов оккупантов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов".