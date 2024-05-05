Синєгубов: за добу через обстріли Харківщини – один загиблий і 13 постраждалих

Одна людина загинула та 13 постраждали в Харкові та області за добу внаслідок обстрілів окупантів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

▪️ О 00:39 в Основ’янському районі Харкова внаслідок ударів «шахедів» горів будинок, господарчі споруди. Постраждали шість людей, серед них дівчинка 2015 року народження, в неї гостра реакція на стрес.

▪️ О 00:30 окупанти з артилерії обстріляли Олександрівку. Пошкоджень зазнали п‘ять домогосподарств. У частині села було відсутнє світло.

▪️ О 16:51 в селі Борщова Харківського району від обстрілу горів будинок.

▪️ О 16:37 в селі Слобожанське Харківського району внаслідок обстрілу горів дім. Загинув 49-річний чоловік.

▪️ О 16:25 в Індустріальному районі Харкова внаслідок обстрілу ракетою С-300 загорівся цех цивільного підприємства, приватні будинки. Постраждали шість осіб, всі працівники підприємства. На ранок пожежа локалізована.

▪️ О 15:15 КАБ ударив у приватний дім у селі Черкаські Тишки Харківського району. Пошкоджена газова труба, постраждала 75-річна жінка.