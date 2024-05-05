У Харкові прогриміли вибухи: Мельник попереджав про загрозу удару КАБами

Декілька вибухів було чутно в Харкові після 14:17.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує, що війська РФ завдають ударів, і закликає бути в укриттях.

Незадовго до вибухів начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про небезпеку ударів КАБами.

О 14:20 Мельник написав про повторні запуски КАБів.