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У Харкові прогриміли вибухи: Мельник попереджав про загрозу удару КАБами

Події 14:23   05.05.2024
Олена Нагорна
У Харкові прогриміли вибухи: Мельник попереджав про загрозу удару КАБами

Декілька вибухів було чутно в Харкові після 14:17.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує, що війська РФ завдають ударів, і закликає бути в укриттях.

Незадовго до вибухів начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про небезпеку ударів КАБами.

О 14:20 Мельник написав про повторні запуски КАБів.

Читайте також: Синєгубов: за добу через обстріли Харківщини – один загиблий і 13 постраждалих

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 14:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно у Харкові після 14:17".