В Харькове — «прилеты» по двум адресам, пострадавших уже десять — Синегубов

По центру Харькова после 14 часов 5 мая военные РФ нанесли два удара, всего по обоим адресам на данный момент известно о десяти пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Данные обновляются.

«Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждения домовладений, взрывной волной повредило окна. Повреждены многоквартирные дома и авто», — информирует Синегубов.

Напомним, взрывы гремели в Харькове после 14:17. Как сообщил мэр Игорь Терехов, военные РФ ударили по району жилой застройки в центре города. Позже он добавил, что один из снарядов попал в частный дом, там пострадали два человека. Об ударе по Шевченковскому району написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Как сообщили в пресс-службе ХОВА, одна из пострадавших — без сознания в тяжелом состоянии.