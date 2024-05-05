Под ударом в Харькове был Шевченковский район: известно о пяти пострадавших
По Шевченковскому району Харькова нанесли удар военные РФ в 14:17 5 мая. Известно о пяти пострадавших.
Как сообщает мэр Игорь Терехов, военные РФ ударили по району жилой застройки в центральной части Харькова.
Вскоре Терехов уточнил, что пострадали пять человек.
О попадании по Шевченковскому району пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после 14:17. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об опасности ударов корректируемыми авиабомбами. В 14:20 Мельник написал о повторных запусках КАБов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, пострадавшие, синегубов, терехов, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 14:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Шевченковскому району Харькова нанесли удар военные РФ в 14:17 5 мая. Известно о пяти пострадавших".