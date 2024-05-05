Под ударом в Харькове был Шевченковский район: известно о пяти пострадавших

По Шевченковскому району Харькова нанесли удар военные РФ в 14:17 5 мая. Известно о пяти пострадавших.

Как сообщает мэр Игорь Терехов, военные РФ ударили по району жилой застройки в центральной части Харькова.

Вскоре Терехов уточнил, что пострадали пять человек.

О попадании по Шевченковскому району пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после 14:17. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об опасности ударов корректируемыми авиабомбами. В 14:20 Мельник написал о повторных запусках КАБов.