Під ударом у Харкові був Шевченківський район: відомо про п’ять постраждалих
По Шевченківському району Харкова завдали удару військові РФ о 14:17 5 травня. Відомо про п’ять постраждалих.
Як повідомляє мер Ігор Терехов, військові РФ вдарили по району житлової забудови у центральній частині Харкова.
Незабаром Терехов уточнив, що постраждали п’ять осіб.
Про влучання в Шевченківському районі повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно у Харкові після 14:17. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про небезпеку ударів керованими авіабомбами. О 14:20 Мельник написав про повторні запуски КАБів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, пострадалі, сінєгубов, терехов, Харків, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 14:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Шевченківському району Харкова завдали удару військові РФ о 14:17 5 травня. Відомо про п’ять постраждалих".