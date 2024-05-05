Під ударом у Харкові був Шевченківський район: відомо про п’ять постраждалих

По Шевченківському району Харкова завдали удару військові РФ о 14:17 5 травня. Відомо про п’ять постраждалих.

Як повідомляє мер Ігор Терехов, військові РФ вдарили по району житлової забудови у центральній частині Харкова.

Незабаром Терехов уточнив, що постраждали п’ять осіб.

Про влучання в Шевченківському районі повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно у Харкові після 14:17. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про небезпеку ударів керованими авіабомбами. О 14:20 Мельник написав про повторні запуски КАБів.