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Удар по Харькову: сообщают о тяжелой пострадавшей и попадании в частный дом

Происшествия 15:13   05.05.2024
Елена Нагорная
Удар по Харькову: сообщают о тяжелой пострадавшей и попадании в частный дом

Корректируемой авиабомбой, по предварительным данным, был нанесен удар по центральной части Харькова в 14:17 5 мая, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, у пяти пострадавших — повреждения от осколков стекла. Медики оказывают им помощь.

Один из снарядов попал в частный дом, там пострадали два человека, также пишет мэр Игорь Терехов.

Как уточнили в пресс-службе ХОВА, одна из пяти пострадавших — без сознания в тяжелом состоянии.

Напомним, взрывы гремели в Харькове после 14:17. Как сообщил мэр Игорь Терехов, военные РФ ударили по району жилой застройки в центре города. О попадании по Шевченковскому району написал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 15:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Корректируемой авиабомбой, по предварительным данным, был нанесен удар по центральной части Харькова в 14:17 5 мая".