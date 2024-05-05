Удар по Харькову: сообщают о тяжелой пострадавшей и попадании в частный дом
Корректируемой авиабомбой, по предварительным данным, был нанесен удар по центральной части Харькова в 14:17 5 мая, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, у пяти пострадавших — повреждения от осколков стекла. Медики оказывают им помощь.
Один из снарядов попал в частный дом, там пострадали два человека, также пишет мэр Игорь Терехов.
Как уточнили в пресс-службе ХОВА, одна из пяти пострадавших — без сознания в тяжелом состоянии.
Напомним, взрывы гремели в Харькове после 14:17. Как сообщил мэр Игорь Терехов, военные РФ ударили по району жилой застройки в центре города. О попадании по Шевченковскому району написал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, пострадавшие, синегубов, терехов, Харьков, хова, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 15:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Корректируемой авиабомбой, по предварительным данным, был нанесен удар по центральной части Харькова в 14:17 5 мая".