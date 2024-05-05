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Удар по Харкову: повідомляють про важку постраждалу і влучання у приватний дім

Події 15:13   05.05.2024
Олена Нагорна
Удар по Харкову: повідомляють про важку постраждалу і влучання у приватний дім

Керованою авіабомбою, за попередніми даними, було завдано удару по центральній частині Харкова о 14:17 5 травня, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у п’яти постраждалих – пошкодження від уламків скла. Медики надають їм допомогу.

Один зі снарядів влучив у приватний будинок, там постраждали дві особи, також пише мер Ігор Терехов.

Як уточнили в пресслужбі ХОВА, одна з п’яти постраждалих  – без свідомості у тяжкому стані.

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові після 14:17. Як повідомив мер Ігор Терехов, військові РФ вдарили по району житлової забудови у центрі міста. Про влучання по Шевченківському району написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 15:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керованою авіабомбою, за попередніми даними, було завдано удару по центральній частині Харкова о 14:17 5 травня".