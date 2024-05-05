Синєгубов: за двома адресами «прильотів» у Харкові – десять постраждалих

Наразі відомо про десятьох постраждалих за двома адресами влучань у центрі Харкова вдень 5 травня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, люди продовжують звертатися по медичну допомогу. Дані оновлюються.

“Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто”, – інформує Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові після 14:17. Як повідомив мер Ігор Терехов, військові РФ вдарили по району житлової забудови в центрі міста. Пізніше він додав, що один зі снарядів влучив у приватний будинок, там постраждали дві людини. Про удар по Шевченківському району написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Як повідомили у пресслужбі ХОВА, одна з постраждалих — без свідомості в тяжкому стані.