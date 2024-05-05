Синєгубов: за двома адресами «прильотів» у Харкові – десять постраждалих
Наразі відомо про десятьох постраждалих за двома адресами влучань у центрі Харкова вдень 5 травня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, люди продовжують звертатися по медичну допомогу. Дані оновлюються.
“Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто”, – інформує Синєгубов.
Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові після 14:17. Як повідомив мер Ігор Терехов, військові РФ вдарили по району житлової забудови в центрі міста. Пізніше він додав, що один зі снарядів влучив у приватний будинок, там постраждали дві людини. Про удар по Шевченківському району написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Як повідомили у пресслужбі ХОВА, одна з постраждалих — без свідомості в тяжкому стані.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, обстріл, пострадалі, прилеты, сінєгубов, Харків, центр, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 15:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі відомо про десятьох постраждалих за двома адресами влучань у центрі Харкова вдень 5 травня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".