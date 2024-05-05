Несмотря на Пасху, по Харькову ударили тремя КАБами — Терехов (видео)

Три попадания было зафиксировано в Шевченковском районе Харькова днем 5 мая, сообщил мэр Игорь Терехов журналистам возле поврежденных многоквартирных домов.

«Несмотря на Пасху, враг в очередной раз нанес удары по Харькову. Было три попадания, три КАБа, которые очень серьезные разрушения вызвали. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома… Как во время прошлых обстрелов, так и здесь нет ни одного военного объекта. Это жилой фонд, дома харьковчан, которые сегодня отмечали пасхальные праздники», — сказал городской голова.

Он также добавил, что жильцам поврежденных домов, которые в этом нуждаются, предложат места в общежитиях.

«Сегодня начнем закрывать контуры, обследовать, восстанавливать электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение. К сожалению, очень серьезное разрушение. Нам нужно обследовать все конструктивы этого и другого домов», — отметил Терехов.

Что касается частного сектора, то там, по словам Терехова, также есть серьезные разрушения дома.

Напомним, взрывы гремели в Харькове после 14:17. Как сообщил мэр Игорь Терехов, военные РФ ударили по району жилой застройки в центре города. Позже он добавил, что один из снарядов попал в частный дом, там пострадали два человека. По двум адресам, где зафиксированы «прилеты», известно о десяти пострадавших, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, оккупанты ударили между домами в частном секторе, есть повреждения домовладений, взрывной волной повредило окна. Также повреждены многоквартирные дома и авто. Как уточнили в пресс-службе ХОВА, одна пострадавшая находится без сознания в тяжелом состоянии.