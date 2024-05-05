Попри Великдень, по Харкову вдарили трьома КАБами – Терехов (відео)

Три влучання було зафіксовано у Шевченківському районі Харкова вдень 5 травня, повідомив мер Ігор Терехов журналістам біля пошкоджених багатоквартирних будинків.

“Попри Великдень, ворог вкотре завдав ударів по Харкову. Було три влучання, три КАБи, що дуже серйозні руйнації спричинили. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки… Як під час минулих обстрілів, так і тут немає жодного військового об’єкта. Це житловий фонд, будинки харків’ян, які сьогодні відзначали великодні свята”, – сказав міський голова.

Він також додав, що жителям пошкоджених домів, які цього потребують, запропонують місця в гуртожитках.

“Сьогодні почнемо закривати контури, обстежувати, відновлювати електропостачання, водопостачання, газопостачання. На жаль, дуже серйозна руйнація. Нам потрібно обстежити всі конструктиви цього та іншого будинків”, – зазначив Терехов.

Що стосується приватного сектора, то там, за словами Терехова, також є серйозні руйнування будинку.

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові після 14:17. Як повідомив мер Ігор Терехов, військові РФ вдарили по району житлової забудови в центрі міста. Пізніше він додав, що один зі снарядів влучив у приватний будинок, там постраждали дві людини. За двома адресами, де зафіксовані “прильоти”, відомо про десятьох постраждалих, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, окупанти влучили між будинками у приватному секторі, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею потрощені вікна. Також пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Як уточнили в пресслужбі ХОВА, одна постраждала – без свідомості у важкому стані.