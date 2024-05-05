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Уже 15 пострадавших от авиаудара по Харькову — видео с мест «прилетов»

Происшествия 19:21   05.05.2024
Елена Нагорная
Уже 15 пострадавших от авиаудара по Харькову — видео с мест «прилетов»

15 человек пострадали в результате авиаудара тремя УМПБ по Шевченковскому району Харькова в 14:20 5 мая, сообщают в областной прокуратуре.

Спикер ведомства Дмитрий Чубенко также рассказал, что в целом получили повреждения 20 многоквартирных жилых домов.

Напомним, взрывы гремели в Харькове после 14:17. По данным облпрокуратуры, тремя УМПБ Д30-СН нанесла удар российская авиация по Шевченковскому району. Были повреждены жилые дома, машины, медучреждение. В пресс-службе ХОВА сообщили, что одна из десяти пострадавших госпитализирована в тяжелом состоянии, а еще двое мужчин и женщина — в среднем состоянии. Шестерым пострадавшим оказали помощь на месте.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 19:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 человек пострадали в результате авиаудара тремя УМПБ по Шевченковскому району Харькова в 14:20 5 мая".