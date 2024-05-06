Начальник поліції Харківщини повідомив про 23 поранених і загиблу за добу
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів регіону. За його даними, постраждало понад 20 людей, 16 із них – у Харкові. Поранені поліціянти.
16 людей отримали поранення внаслідок удару УМПБ Д-30 СМ по центру Харкова. У місті пошкоджені будинки, будівля медустанови, спорткомплекс, машини та гаражі.
Загинула 88-річна мешканка села Моначинівка у Куп’янському районі. По населеному пункту вдарили КАБами. Там також поранення отримали троє цивільних чоловіків. Пошкоджені шість приватних домоволодінь.
Вночі росіяни вдарили по Золочеву.
“6 травня близько 2:30 військові рф завдали чотири авіаудари по селищу. Уламкові поранення та мінно-вибухові травми отримала цивільна жінка 1964 р.н, та двоє поліцейських, які знаходилися на чергуванні у відділенні поліції. Значно пошкоджено будівлі Дитячо-юнацької спортивної школи, селищної ради, поліцейський відділ, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, щонайменше 10 приватних будинків. Прямим влучанням знищено котельню ДЮСШ та два приватних будинки”, – перелічив Володимир Тимошко.
Також поранений є у селищі Ківшарівка Куп’янського району – по ньому били з “Урагану”, постраждав 79-річний цивільний чоловік. Пошкоджений багатоквартирний будинок.
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Руйнування від ударів КАБами зафіксували в Білому Колодязі та Старому Салтові – постраждали багатоповерхові та приватні будинки, а також будівля пошти.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 08:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів регіону. За його даними, постраждало понад 20 людей, 16 із них – у Харкові. Поранені поліціянти".