Начальник поліції Харківщини повідомив про 23 поранених і загиблу за добу

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів регіону. За його даними, постраждало понад 20 людей, 16 із них – у Харкові. Поранені поліціянти.

16 людей отримали поранення внаслідок удару УМПБ Д-30 СМ по центру Харкова. У місті пошкоджені будинки, будівля медустанови, спорткомплекс, машини та гаражі.

Загинула 88-річна мешканка села Моначинівка у Куп’янському районі. По населеному пункту вдарили КАБами. Там також поранення отримали троє цивільних чоловіків. Пошкоджені шість приватних домоволодінь.

Вночі росіяни вдарили по Золочеву.

“6 травня близько 2:30 військові рф завдали чотири авіаудари по селищу. Уламкові поранення та мінно-вибухові травми отримала цивільна жінка 1964 р.н, та двоє поліцейських, які знаходилися на чергуванні у відділенні поліції. Значно пошкоджено будівлі Дитячо-юнацької спортивної школи, селищної ради, поліцейський відділ, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, щонайменше 10 приватних будинків. Прямим влучанням знищено котельню ДЮСШ та два приватних будинки”, – перелічив Володимир Тимошко.

Також поранений є у селищі Ківшарівка Куп’янського району – по ньому били з “Урагану”, постраждав 79-річний цивільний чоловік. Пошкоджений багатоквартирний будинок.

Руйнування від ударів КАБами зафіксували в Білому Колодязі та Старому Салтові – постраждали багатоповерхові та приватні будинки, а також будівля пошти.