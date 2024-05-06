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50 будинків та понад 3 тис. вікон пошкоджено у Харкові через обстріл у вихідні

Суспільство 13:18   06.05.2024
Вікторія Яковенко
50 будинків та понад 3 тис. вікон пошкоджено у Харкові через обстріл у вихідні Фото: Харківська міськрада

Внаслідок ворожих обстрілів 4 та 5 травні у Харкові були пошкоджені будинки у Шевченківському, Основ’янському, Індустріальному та Новобаварському районах.

«Загалом за минулі вихідні в Харкові було пошкоджено 50 будинків, понад 1,8 тис. вікон у квартирах і ще майже 1,3 тис. – у місцях загального користування», – повідомили у Харківській міськраді.

Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів” уночі 4 травня. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два «прильоти» в Основ’янському районі. Постраждали чотири людини, серед яких 13-річна дитина. Того ж дня близько 16:20 росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту — сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району. Постраждали шестеро людей.

Після опівночі 5 травня Повітряні сили ЗСУ інформували про ворожий дрон у районі Харкова. О 00:59 мер Ігор Терехов повідомив про влучання «шахеда» у приватний сектор Основ’янського району. Постраждали три жінки, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 13:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів 4 та 5 травні у Харкові були пошкоджені будинки у Шевченківському, Основ’янському, Індустріальному та Новобаварському районах.".