50 будинків та понад 3 тис. вікон пошкоджено у Харкові через обстріл у вихідні
Внаслідок ворожих обстрілів 4 та 5 травні у Харкові були пошкоджені будинки у Шевченківському, Основ’янському, Індустріальному та Новобаварському районах.
«Загалом за минулі вихідні в Харкові було пошкоджено 50 будинків, понад 1,8 тис. вікон у квартирах і ще майже 1,3 тис. – у місцях загального користування», – повідомили у Харківській міськраді.
Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів” уночі 4 травня. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два «прильоти» в Основ’янському районі. Постраждали чотири людини, серед яких 13-річна дитина. Того ж дня близько 16:20 росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту — сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району. Постраждали шестеро людей.
Після опівночі 5 травня Повітряні сили ЗСУ інформували про ворожий дрон у районі Харкова. О 00:59 мер Ігор Терехов повідомив про влучання «шахеда» у приватний сектор Основ’янського району. Постраждали три жінки, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дома, міськрада, мерія, обстріли, окна, пострадали, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 13:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів 4 та 5 травні у Харкові були пошкоджені будинки у Шевченківському, Основ’янському, Індустріальному та Новобаварському районах.".