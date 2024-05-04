Головні новини Харкова 4 травня: місто атакують “шахеди”, гримлять вибухи

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01:14

У Харкові – наліт “шахедів”

Безпілотники атакують місто, починаючи з 0:50. Пролунала серія вибухів.

“Місто під ворожим ударом. Будьте обережні”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

“Ворожі БПЛА в районі міста Харкова. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!” – попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про залітання ворожих БПЛА на територію області. А о 0:52 в телеграмі ПС ЗСУ написали: “Харків – терміново в укриття”.