Головні новини Харкова 4 травня: місто атакують “шахеди”, гримлять вибухи
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
01:14
У Харкові – наліт “шахедів”
Безпілотники атакують місто, починаючи з 0:50. Пролунала серія вибухів.
“Місто під ворожим ударом. Будьте обережні”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.
“Ворожі БПЛА в районі міста Харкова. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!” – попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про залітання ворожих БПЛА на територію області. А о 0:52 в телеграмі ПС ЗСУ написали: “Харків – терміново в укриття”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ВС ВСУ, Мельник, новини Харкова, терехов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 01:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".