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Головні новини Харкова 4 травня: місто атакують “шахеди”, гримлять вибухи

Події 01:14   04.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 4 травня: місто атакують “шахеди”, гримлять вибухи

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

01:14

У Харкові – наліт “шахедів”

Безпілотники атакують місто, починаючи з 0:50. Пролунала серія вибухів.

“Місто під ворожим ударом. Будьте обережні”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

“Ворожі БПЛА в районі міста Харкова. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!” – попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про залітання ворожих БПЛА на територію області. А о 0:52 в телеграмі ПС ЗСУ написали: “Харків – терміново в укриття”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 01:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".