9 разів ворог атакував на Куп’янському напрямку та бив з авіації по Харківщині

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак РФ в районах населених пунктів Петропавлівка та Кислівка Харківської області, а також Андріївка, Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Борова та Куп’янськ.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.