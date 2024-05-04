9 разів ворог атакував на Куп’янському напрямку та бив з авіації по Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак РФ в районах населених пунктів Петропавлівка та Кислівка Харківської області, а також Андріївка, Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.
Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Борова та Куп’янськ.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Читайте також: 13 «шахедів» збили на Харківщині й Дніпропетровщині – Олещук
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиация, атаки, генштаб, ЗСУ, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «9 разів ворог атакував на Куп’янському напрямку та бив з авіації по Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 07:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак РФ в районах населених пунктів Петропавлівка та Кислівка Харківської області, а також Андріївка, Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".