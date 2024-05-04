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9 разів ворог атакував на Куп’янському напрямку та бив з авіації по Харківщині

Суспільство 07:14   04.05.2024
Вікторія Яковенко
9 разів ворог атакував на Куп’янському напрямку та бив з авіації по Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак РФ в районах населених пунктів Петропавлівка та Кислівка Харківської області, а також Андріївка, Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Борова та Куп’янськ.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 07:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак РФ в районах населених пунктів Петропавлівка та Кислівка Харківської області, а також Андріївка, Стельмахівка Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".