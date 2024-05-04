13 «шахедів» збили на Харківщині й Дніпропетровщині – Олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вранці 4 травня повідомив, що вночі армія РФ атакувала Україну 13-ма «шахедами» з Бєлгородської області.

«В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях», – написав Олещук в телеграмі.

Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в Основ’янському районі. Постраждали чотири людини, серед яких 13-річна дитина.