13 «шахедів» збили на Харківщині й Дніпропетровщині – Олещук
Фото: Микола Олещук
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вранці 4 травня повідомив, що вночі армія РФ атакувала Україну 13-ма «шахедами» з Бєлгородської області.
«В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях», – написав Олещук в телеграмі.
Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в Основ’янському районі. Постраждали чотири людини, серед яких 13-річна дитина.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, ВС, ЗСУ, олещук, сбили, харківщина, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 06:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вранці 4 травня повідомив, що вночі армія РФ атакувала Україну 13-ма «шахедами» з Бєлгородської області.".