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13 «шахедів» збили на Харківщині й Дніпропетровщині – Олещук

Суспільство 06:54   04.05.2024
Вікторія Яковенко
13 «шахедів» збили на Харківщині й Дніпропетровщині – Олещук Фото: Микола Олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вранці 4 травня повідомив, що вночі армія РФ атакувала Україну 13-ма «шахедами» з Бєлгородської області.

«В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях», – написав Олещук в телеграмі.

Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в Основ’янському районі. Постраждали чотири людини, серед яких 13-річна дитина.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 06:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вранці 4 травня повідомив, що вночі армія РФ атакувала Україну 13-ма «шахедами» з Бєлгородської області.".