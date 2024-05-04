У Харкові – два “прильоти”, масштабна пожежа – Терехов

У Харкові внаслідок атаки “шахедів” розпочалася масштабна пожежа в Основ’янському районі, повідомив мер.

“Два прильоти шахедів по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. На місці одного із влучань – масштабна пожежа. На даний момент відомо про одну постраждалу людину”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів.