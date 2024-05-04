У Харкові – два “прильоти”, масштабна пожежа – Терехов
У Харкові внаслідок атаки “шахедів” розпочалася масштабна пожежа в Основ’янському районі, повідомив мер.
“Два прильоти шахедів по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. На місці одного із влучань – масштабна пожежа. На даний момент відомо про одну постраждалу людину”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, прилеты, терехов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 01:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок атаки “шахедів” розпочалася масштабна пожежа в Основ’янському районі, повідомив мер".