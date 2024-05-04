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В Харькове — два «прилета», масштабный пожар — Терехов

Происшествия 01:40   04.05.2024
Оксана Горун
В Харькове — два «прилета», масштабный пожар — Терехов Скриншот

В Харькове в результате атаки «шахедов» начался масштабный пожар в Основянском районе, сообщил мэр.

«Два прилета «шахедов» по городу, оба по гражданской инфраструктуре Основянского района. На месте одного из попаданий – масштабный пожар. На данный момент известно об одном пострадавшем человеке», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 01:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате атаки «шахедов» начался масштабный пожар в Основянском районе, сообщил мэр".