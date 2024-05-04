В Харькове — два «прилета», масштабный пожар — Терехов

В Харькове в результате атаки «шахедов» начался масштабный пожар в Основянском районе, сообщил мэр.

«Два прилета «шахедов» по городу, оба по гражданской инфраструктуре Основянского района. На месте одного из попаданий – масштабный пожар. На данный момент известно об одном пострадавшем человеке», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов.