Харьков под вражеским ударом — Терехов
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Харьков атакуют «шахеды». В городе гремят взрывы.
«Город под вражеским ударом. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Перед этим в Харькове раздалась серия взрывов, начиная с 0:54.
Воздушные силы ВСУ в час ночи предупредили: есть еще беспилотники в небе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС ВСУ, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 01:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков атакуют «шахеды». В городе гремят взрывы".