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Харьков под вражеским ударом — Терехов

Происшествия 01:04   04.05.2024
Оксана Горун
Харьков под вражеским ударом — Терехов Скриншот

Харьков атакуют «шахеды». В городе гремят взрывы.

«Город под вражеским ударом. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Перед этим в Харькове раздалась серия взрывов, начиная с 0:54.

Воздушные силы ВСУ в час ночи предупредили: есть еще беспилотники в небе.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 01:04;

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