Харьков под вражеским ударом — Терехов

Харьков атакуют «шахеды». В городе гремят взрывы.

«Город под вражеским ударом. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Перед этим в Харькове раздалась серия взрывов, начиная с 0:54.

Воздушные силы ВСУ в час ночи предупредили: есть еще беспилотники в небе.