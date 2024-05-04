Харків під ворожим ударом – Терехов

Харків атакують “шахеди” У місті гримлять вибухи.

“Місто під ворожим ударом. Будьте обережні”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Перед цим у Харкові пролунала серія вибухів, починаючи з 0:54.

Повітряні сили ЗСУ о першій ночі попередили: є ще безпілотники в небі.