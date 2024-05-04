Харків під ворожим ударом – Терехов
Харків атакують “шахеди” У місті гримлять вибухи.
“Місто під ворожим ударом. Будьте обережні”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Перед цим у Харкові пролунала серія вибухів, починаючи з 0:54.
Повітряні сили ЗСУ о першій ночі попередили: є ще безпілотники в небі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ВС ВСУ, терехов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 01:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків атакують “шахеди” У місті гримлять вибухи".