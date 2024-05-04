Харків атакують “шахеди”: у місті чути вибухи

Вибух у Харкові пролунав близько 0:54, другий – близько 0:59. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник підтвердив, що над містом “шахеди”.

“Ворожі БПЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!” – написав Сергій Мельник.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про залітання ворожих БПЛА на територію області. А о 0:52 попередили : “Харків – терміново в укриття”.