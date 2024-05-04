Харків атакують “шахеди”: у місті чути вибухи
Вибух у Харкові пролунав близько 0:54, другий – близько 0:59. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник підтвердив, що над містом “шахеди”.
“Ворожі БПЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!” – написав Сергій Мельник.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про залітання ворожих БПЛА на територію області. А о 0:52 попередили : “Харків – терміново в укриття”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, ВС ВСУ, Мельник, новини Харкова, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 00:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух у Харкові пролунав близько 0:54, другий – близько 0:59. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник підтвердив, що над містом “шахеди”".