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Харків атакують “шахеди”: у місті чути вибухи

Події 00:59   04.05.2024
Оксана Горун
Харків атакують “шахеди”: у місті чути вибухи

Вибух у Харкові пролунав близько 0:54, другий – близько 0:59. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник підтвердив, що над містом “шахеди”.

“Ворожі БПЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!” – написав Сергій Мельник.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про залітання ворожих БПЛА на територію області. А о 0:52 попередили : “Харків – терміново в укриття”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 00:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух у Харкові пролунав близько 0:54, другий – близько 0:59. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник підтвердив, що над містом “шахеди”".