Харьков атакуют «шахеды»: в городе слышны взрывы

Взрыв в Харькове прогремел около 0:54, второй — около 0:59. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил, что над городом «шахеды».

«Вражеские БПЛА в районе города Харькова. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено!» — написал Сергей Мельник.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о залете вражеских БПЛА на территорию области. А в 0:52 предупредили: «Харьков — срочно в укрытия»