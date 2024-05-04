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Харьков атакуют «шахеды»: в городе слышны взрывы

Происшествия 00:59   04.05.2024
Оксана Горун
Харьков атакуют «шахеды»: в городе слышны взрывы Фото: Генштаб ВСУ

Взрыв в Харькове прогремел около 0:54, второй — около 0:59. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил, что над городом «шахеды».

«Вражеские БПЛА в районе города Харькова. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено!» — написал Сергей Мельник.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о залете вражеских БПЛА на территорию области. А в 0:52 предупредили: «Харьков — срочно в укрытия»

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 00:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв в Харькове прогремел около 0:54, второй — около 0:59. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил, что над городом «шахеды»".