Харьков атакуют «шахеды»: в городе слышны взрывы
Фото: Генштаб ВСУ
Взрыв в Харькове прогремел около 0:54, второй — около 0:59. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил, что над городом «шахеды».
«Вражеские БПЛА в районе города Харькова. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено!» — написал Сергей Мельник.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о залете вражеских БПЛА на территорию области. А в 0:52 предупредили: «Харьков — срочно в укрытия»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков атакуют «шахеды»: в городе слышны взрывы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 00:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв в Харькове прогремел около 0:54, второй — около 0:59. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил, что над городом «шахеды»".