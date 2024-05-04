Атака «шахедів» на Харків: відомо про трьох постраждалих, серед них – дитина
Кількість постраждалих внаслідок ударів ворожих «шахедів» по Харкову збільшилась до трьох.
Серед постраждалих є дитина, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що поранення отримали 13-річна дитина та жінка. Ще у однієї жінки гостра реакція на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в Основ’янському районі.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, дитина, пострадали, сінєгубов, терехов, удар, Харків, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Атака «шахедів» на Харків: відомо про трьох постраждалих, серед них – дитина»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 01:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок ударів ворожих «шахедів» по Харкову збільшилась до трьох.".