Live
  • Сб 04.05.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

Атака «шахедів» на Харків: відомо про трьох постраждалих, серед них – дитина

Події 01:58   04.05.2024
Вікторія Яковенко
Атака «шахедів» на Харків: відомо про трьох постраждалих, серед них – дитина

Кількість постраждалих внаслідок ударів ворожих «шахедів» по Харкову збільшилась до трьох.

Серед постраждалих є дитина, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що поранення отримали 13-річна дитина та жінка. Ще у однієї жінки гостра реакція на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в Основ’янському районі.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків під ворожим ударом – Терехов
Харків під ворожим ударом – Терехов
04.05.2024, 01:04
Атака «шахедів» на Харків: відомо про трьох постраждалих, серед них – дитина
Атака «шахедів» на Харків: відомо про трьох постраждалих, серед них – дитина
04.05.2024, 01:58
РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
03.05.2024, 07:35
Терехов розповів про стан поранених і тисячі вибитих вікон у Харкові
Терехов розповів про стан поранених і тисячі вибитих вікон у Харкові
06.04.2024, 10:12
У Харкові – два “прильоти”, масштабна пожежа – Терехов
У Харкові – два “прильоти”, масштабна пожежа – Терехов
04.05.2024, 01:40
Головні новини Харкова 4.05: атака “шахедів”, постраждалі, пожежа
Головні новини Харкова 4.05: атака “шахедів”, постраждалі, пожежа
04.05.2024, 02:01

Новини за темою:

19:33
6 атак росіян відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
20:00
Головні новини Харкова 28.04: Сирський про плани росіян на Куп’янщині
19:53
РФ вдарила КАБом по Великій Писарівці та 4 штурми на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ
07:58
Росіяни 13 раз атакували ЗСУ на Харківщині – Генштаб
19:45
Захисники відбили одну атаку росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Атака «шахедів» на Харків: відомо про трьох постраждалих, серед них – дитина»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 01:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок ударів ворожих «шахедів» по Харкову збільшилась до трьох.".