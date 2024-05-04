Атака «шахедів» на Харків: відомо про трьох постраждалих, серед них – дитина

Кількість постраждалих внаслідок ударів ворожих «шахедів» по Харкову збільшилась до трьох.

Серед постраждалих є дитина, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що поранення отримали 13-річна дитина та жінка. Ще у однієї жінки гостра реакція на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в Основ’янському районі.