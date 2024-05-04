Атака «Шахедов» на Харьков: известно о трех пострадавших, среди них – ребенок

Количество пострадавших в результате ударов вражеских «Шахедов» по Харькову увеличилось до трех.

Среди пострадавших есть ребенок, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что ранения получили 13-летний ребенок и женщина. Еще у одной женщины острая реакция на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» БпЛА. В результате атаки начался масштабный пожар в Основянском районе.