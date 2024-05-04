Атака «Шахедов» на Харьков: известно о трех пострадавших, среди них – ребенок
Количество пострадавших в результате ударов вражеских «Шахедов» по Харькову увеличилось до трех.
Среди пострадавших есть ребенок, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что ранения получили 13-летний ребенок и женщина. Еще у одной женщины острая реакция на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» БпЛА. В результате атаки начался масштабный пожар в Основянском районе.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, дитина, пострадали, ребенок, синегубов, терехов, удар, Харьков, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Атака «Шахедов» на Харьков: известно о трех пострадавших, среди них – ребенок»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 01:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате ударов вражеских «Шахедов» по Харькову увеличилось до трех.".