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Синегубов: за сутки пострадали 24 человека, по Харькову били РСЗО и БпЛА

Происшествия 08:50   21.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Синегубов: за сутки пострадали 24 человека, по Харькову били РСЗО и БпЛА

Харьков, а также 13 населенных пунктов атаковали россияне в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали 24 жителя, двое людей погибли.

«В г. Харьков получили ранения 7 человек, еще двое – получили острую реакцию на стресс; в пос. Коротич Песочинской громады погибли 83-летний мужчина и 81-летняя женщина, 11 человек получили острую реакцию на стресс, в том числе 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка; в г. Дергачи получили ранения женщины 45 и 46 лет и 59-летний мужчина; в с. Шестаково Старосалтовской громады ранена 42-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • РСЗО;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • девять fpv-дронов;
  • 33 БпЛА (тип устанавливается);
  • враг атаковал РСЗО и БпЛА Новобаварский и Основянский районы Харькова.

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Берестинском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 08:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков, а также 13 населенных пунктов атаковали россияне в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".