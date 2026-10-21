Синегубов: за сутки пострадали 24 человека, по Харькову били РСЗО и БпЛА

Харьков, а также 13 населенных пунктов атаковали россияне в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали 24 жителя, двое людей погибли.

«В г. Харьков получили ранения 7 человек, еще двое – получили острую реакцию на стресс; в пос. Коротич Песочинской громады погибли 83-летний мужчина и 81-летняя женщина, 11 человек получили острую реакцию на стресс, в том числе 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка; в г. Дергачи получили ранения женщины 45 и 46 лет и 59-летний мужчина; в с. Шестаково Старосалтовской громады ранена 42-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

две ракеты;

РСЗО;

два БпЛА типа «Молния»;

девять fpv-дронов;

33 БпЛА (тип устанавливается);

враг атаковал РСЗО и БпЛА Новобаварский и Основянский районы Харькова.

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Берестинском районах.