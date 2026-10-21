Генштаб сообщил о 21 бое в регионе: где пытался прорваться враг

В течение минувших суток на Харьковщине был 21 бой, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 13 штурмов РФ около Терновой, Избицкого, Старицы, Благодатного, Волчанских Хуторов, Захаровки, Охримовки, Волоховского и Чугуновки.

На Купянском – ВСУ отбивали восемь атак врага возле Радьковки и Малой Шапковки.

«За прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений. Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, во время которых сбросил 302 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9757 дронов-камикадзе и совершили 2735 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 13 с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: