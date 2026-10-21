Генштаб повідомив про 21 бій у регіоні: де намагався прорватися ворог

Протягом минулої доби на Харківщині був 21 бій, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 13 штурмів РФ біля Тернової, Ізбицького, Стариці, Благодатного, Вовчанських Хуторів, Захарівки, Охрімівки, Волохівського та Чугунівки.

На Куп’янському – ЗСУ відбивали вісім атак ворога біля Радьківки та Малої Шапківки.

“Протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9757 дронів-камікадзе та здійснили 2735 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 13 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

Втрати росіян на сьогодні такі: