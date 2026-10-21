Синєгубов: за добу постраждали 24 людини, по Харкову били РСЗВ та БпЛА
Харків, а також 13 населених пунктів атакували росіяни протягом минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 24 мешканці, двоє людей загинули.
“У м. Харків зазнали поранень 7 людей, ще двоє – отримали гостру реакцію на стрес; у сел. Коротич Пісочинської громади загинули 83-річний чоловік і 81-річна жінка, 11 людей отримали гостру реакцію на стрес, зокрема 2-місячний хлопчик і 8-річна дівчинка; у м. Дергачі дістали поранень жінки 45 і 46 років та 59-річний чоловік; у с. Шестакове Старосалтівської громади поранено 42-річну жінку”, – уточнює Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- дві ракети;
- РСЗВ;
- два БпЛА типу «молния»;
- дев’ять fpv-дронів;
- 33 БпЛА (тип встановлюється);
- ворог атакував РСЗВ та БпЛА Новобаварський й Основ’янський райони Харкова.
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Берестинському районах.