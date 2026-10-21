Синєгубов: за добу постраждали 24 людини, по Харкову били РСЗВ та БпЛА

Харків, а також 13 населених пунктів атакували росіяни протягом минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 24 мешканці, двоє людей загинули.

“У м. Харків зазнали поранень 7 людей, ще двоє – отримали гостру реакцію на стрес; у сел. Коротич Пісочинської громади загинули 83-річний чоловік і 81-річна жінка, 11 людей отримали гостру реакцію на стрес, зокрема 2-місячний хлопчик і 8-річна дівчинка; у м. Дергачі дістали поранень жінки 45 і 46 років та 59-річний чоловік; у с. Шестакове Старосалтівської громади поранено 42-річну жінку”, – уточнює Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

дві ракети;

РСЗВ;

два БпЛА типу «молния»;

дев’ять fpv-дронів;

33 БпЛА (тип встановлюється);

ворог атакував РСЗВ та БпЛА Новобаварський й Основ’янський райони Харкова.

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Берестинському районах.