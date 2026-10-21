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Синєгубов: за добу постраждали 24 людини, по Харкову били РСЗВ та БпЛА

Події 08:50   21.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Синєгубов: за добу постраждали 24 людини, по Харкову били РСЗВ та БпЛА

Харків, а також 13 населених пунктів атакували росіяни протягом минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 24 мешканці, двоє людей загинули.

“У м. Харків зазнали поранень 7 людей, ще двоє – отримали гостру реакцію на стрес; у сел. Коротич Пісочинської громади загинули 83-річний чоловік і 81-річна жінка, 11 людей отримали гостру реакцію на стрес, зокрема 2-місячний хлопчик і 8-річна дівчинка; у м. Дергачі дістали поранень жінки 45 і 46 років та 59-річний чоловік; у с. Шестакове Старосалтівської громади поранено 42-річну жінку”, – уточнює Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • РСЗВ;
  • два БпЛА типу «молния»;
  • дев’ять fpv-дронів;
  • 33 БпЛА (тип встановлюється);
  • ворог атакував РСЗВ та БпЛА Новобаварський й Основ’янський райони Харкова.

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Берестинському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 08:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, а також 13 населених пунктів атакували росіяни протягом минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".