Нагадує «Ланцет»: помітили новий БпЛА ворога – Флеш
Радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що на фронті помітили новий безпілотник противника.
Бескрестнов каже: за формою цей дрон нагадує «Ланцет», але має бензиновий двигун.
«Є назва, виробник і технічні характеристики, але без підтвердження. Тому не пишу», – зазначив він.
Нагадаємо, вранці 21 жовтня Харків опинився під ворожими ударами. Спочатку місто атакували реактивні безпілотники, а ближче до полудня мер Ігор Терехов писав про ракету “бандероль” над Харковом. «Прильоти» зафіксували в Основ’янському та Шевченківському районах.