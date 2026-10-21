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Нагадує «Ланцет»: помітили новий БпЛА ворога – Флеш

Фронт 13:09   21.10.2026
Вікторія Яковенко
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Нагадує «Ланцет»: помітили новий БпЛА ворога – Флеш Фото: Сергій “Флеш” Бескрестнов

Радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що на фронті помітили новий безпілотник противника.

Бескрестнов каже: за формою цей дрон нагадує «Ланцет», але має бензиновий двигун.

«Є назва, виробник і технічні характеристики, але без підтвердження. Тому не пишу», – зазначив він.

новый БпЛА заметили на фронте
Фото: Сергій “Флеш” Бескрестнов

Нагадаємо, вранці 21 жовтня Харків опинився під ворожими ударами. Спочатку місто атакували реактивні безпілотники, а ближче до полудня мер Ігор Терехов писав про ракету “бандероль” над Харковом. «Прильоти» зафіксували в Основ’янському та Шевченківському районах.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 13:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що на фронті помітили новий безпілотник противника.".