Нагадує «Ланцет»: помітили новий БпЛА ворога – Флеш

Радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що на фронті помітили новий безпілотник противника.

Бескрестнов каже: за формою цей дрон нагадує «Ланцет», але має бензиновий двигун.

«Є назва, виробник і технічні характеристики, але без підтвердження. Тому не пишу», – зазначив він.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня Харків опинився під ворожими ударами. Спочатку місто атакували реактивні безпілотники, а ближче до полудня мер Ігор Терехов писав про ракету “бандероль” над Харковом. «Прильоти» зафіксували в Основ’янському та Шевченківському районах.

Читайте також: У Пісочинській громаді оголосили жалобу за загиблими в Коротичі