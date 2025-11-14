Вдень сьогодні, 14 листопада, у Харкові чули вибух: що відомо

Близько 14:00 у деяких районах Харкова чули вибух.

Тривогу оголосили у місті о 13:31.

Моніторингові канали, зокрема, один із найпопулярніших у місті «TLk News», повідомляли про БпЛА «Ланцет», який летів у бік міста.

Наразі офіційних даних щодо «прильотів» немає. Інформація буде оновлюватись.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада росіяни вдарили і по Харкову. “Приліт” зафіксували близько 01:25. Під ударом опинився Салтівський район, написав міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, БпЛА впав біля багатоповерхівки. Постраждалих внаслідок удару немає. Крім того, вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв. Мер Галина Мінаєва повідомила, що ворог масовано атакував місто близько опівночі 14 листопада. Під удар БпЛА потрапило непрацююче приватне підприємство у Чугуєві – зафіксована пожежа в адміністративно-побутовій будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих від обстрілів немає, уточнила Мінаєва. Тривога в Харкові та області звучала з 23:31. У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що у різних частинах України кружляють російські безпілотники. Після опівночі ворог почав запускати крилаті ракети – злетів МіГ-31К. Невдовзі загроза ударів виникла і для Харкова. Протягом наступних кількох годин Україну продовжили атакувати ракети, КАБи та безпілотники. Відбій тривоги дали лише вранці – о 05:20.