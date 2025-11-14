Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно

Около 14:00 в некоторых районах Харькова слышали взрыв.

Тревогу объявили в городе в 13:31.

Мониторинговые каналы, в частности, один из самых популярных в городе «TLk News», сообщали о БпЛА «Ланцет», который летел в сторону города.

Пока официальных данных о «прилетах» нет. Информация будет обновляться.

Напомним, в ночь на 14 ноября россияне ударили и по Харькову. «Прилет» зафиксировали около 01:25. Под ударом оказался Салтовский район, написал городской голова Игорь Терехов. По его информации, БпЛА упал возле многоэтажки. Пострадавших в результате удара нет. Кроме того, ночью оккупанты массированно обстреляли Чугуев. Мэр Галина Минаева сообщила, что враг массированно атаковал город около полуночи 14 ноября. Под удар БпЛА попало неработающее частное предприятие в Чугуеве – Зафиксирован пожар в административно-бытовом здании. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет, уточнила Минаева. Тревога в Харькове и области звучала с 23:31. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в разных частях Украины кружат российские беспилотники. После полуночи враг начал запускать крылатые ракеты – взлетел МиГ-31К. Вскоре угроза ударов возникла и для Харькова. В течение следующих нескольких часов Украину продолжили атаковать ракеты, КАБы и беспилотники. Отбой тревоги дали лишь утром – в 05:20.