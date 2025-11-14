Live

Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно

Происшествия 14:03   14.11.2025
Виктория Яковенко
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно

Около 14:00 в некоторых районах Харькова слышали взрыв.

Тревогу объявили в городе в 13:31.

Мониторинговые каналы, в частности, один из самых популярных в городе «TLk News», сообщали о БпЛА «Ланцет», который летел в сторону города.

Пока официальных данных о «прилетах» нет. Информация будет обновляться.

Напомним, в ночь на 14 ноября россияне ударили и по Харькову. «Прилет» зафиксировали около 01:25. Под ударом оказался Салтовский район, написал городской голова Игорь Терехов. По его информации, БпЛА упал возле многоэтажки. Пострадавших в результате удара нет. Кроме того, ночью оккупанты массированно обстреляли Чугуев. Мэр Галина Минаева сообщила, что враг массированно атаковал город около полуночи 14 ноября.  Под удар БпЛА попало неработающее частное предприятие в Чугуеве – Зафиксирован пожар в административно-бытовом здании. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет, уточнила Минаева. Тревога в Харькове и области звучала с 23:31. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в разных частях Украины кружат российские беспилотники. После полуночи враг начал запускать крылатые ракеты – взлетел МиГ-31К. Вскоре угроза ударов возникла и для Харькова. В течение следующих нескольких часов Украину продолжили атаковать ракеты, КАБы и беспилотники. Отбой тревоги дали лишь утром – в 05:20.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
14.11.2025, 14:39
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
13.11.2025, 20:35
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
14.11.2025, 07:21
Как в Харькове и области сегодня будут отключать свет – график
Как в Харькове и области сегодня будут отключать свет – график
14.11.2025, 08:47
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
14.11.2025, 14:03
В Купянске – до 50 россиян, где на Харьковщине «серьезная заруба» — Трегубов
В Купянске – до 50 россиян, где на Харьковщине «серьезная заруба» — Трегубов
14.11.2025, 14:34

Новости по теме:

12.11.2025
РФ атаковала Холодногорский район, есть пострадавший (дополнено)
11.11.2025
В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно
08.11.2025
Не менее 8 взрывов раздалось в Харькове 8 ноября: бьют ракетами (обновлено)
06.11.2025
В Харьковской области сегодня будут слышны взрывы – о чем предупреждают
02.11.2025
Взрывы в Харькове: КАБы ударили по Индустриальному и Киевскому районам


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 14:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:00 в некоторых районах Харькова слышали взрыв.".