Ночью оккупанты массированно обстреляли Чугуев, начался пожар

Происшествия 09:41   14.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью оккупанты массированно обстреляли Чугуев, начался пожар Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что враг массированно атаковал город около полуночи 14 ноября. 

Под удар БпЛА попало неработающее частное предприятие в Чугуеве.

«Зафиксирован пожар в административно-бытовом здании. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет», – уточнила Минаева.

На данный момент сотрудники ГСЧС пытаются ликвидировать возгорание.

Напомним, в ночь на 14 ноября россияне ударили и по Харькову. «Прилет» зафиксировали около 01:25. Под ударом оказался Салтовский район, написал городской голова Игорь Терехов. По его информации, БпЛА упал возле многоэтажки. Пострадавших в результате удара нет. Тревога в Харькове и области звучала с 23:31. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в разных частях Украины кружат российские беспилотники. После полуночи враг начал запускать крылатые ракеты – взлетел МиГ-31К. Вскоре угроза ударов возникла и для Харькова. В течение следующих нескольких часов Украину продолжили атаковать ракеты, КАБы и беспилотники. Отбой тревоги дали лишь утром – в 05:20.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 09:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что враг массированно атаковал город около полуночи 14 ноября. ".