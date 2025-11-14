За сутки на Харьковщине было 22 боя – данные Генштаба на 08:00
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток враг наступал на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.
На севере области было 11 боев около Волчанска и Синельниково.
На Купянском направлении СОУ отбили 11 атак РФ возле Купянска, Новоосиново, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 93 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 714 обстрелов, из них 97 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 6 059 дронов-камикадзе», – передают в ГШ.
Потери россиян следующие:
