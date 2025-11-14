За добу на Харківщині було 22 бої – дані Генштабу на 08:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог наступав на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

На півночі області було 11 боїв біля Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському напрямку СОУ відбили 11 атак РФ біля Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаударів, скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 714 обстрілів, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 059 дронів-камікадзе“, – передають у ГШ.

Втрати росіян такі: