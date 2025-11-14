Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State

Авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий в Харьковской области, указав продвижение россиян.

Так, по информации аналитиков, ВС РФ оккупировали Степную Новоселовку – населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.

Напомним, 9 ноября аналитики Deep State уже сообщали об успехах россиян на Купянском направлении. Аналитики обновили карты, указав, что враг смог захватить новые территории в районе Степной Новоселовки. Тогда же в Институте изучения войны сообщали, что на Купянщине ситуация достаточно нестабильная и мнения насчет территориальных вопросов пока что расходятся. По данным российских блогеров, украинские бойцы недавно продвинулись в полях на запад от автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев на запад от Радьковки. Однако в ISW эту информацию не подтверждали. И предполагали, что, вероятно, подобных успехов ВСУ на Купянском направлении не было.