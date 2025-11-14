Live

Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State

Украина 07:45   14.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий в Харьковской области, указав продвижение россиян. 

Так, по информации аналитиков, ВС РФ оккупировали Степную Новоселовку – населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.

Враг продвинулся на Купянском направлении

Напомним, 9 ноября аналитики Deep State уже сообщали об успехах россиян на Купянском направлении. Аналитики обновили карты, указав, что враг смог захватить новые территории в районе Степной Новоселовки. Тогда же в Институте изучения войны сообщали, что на Купянщине ситуация достаточно нестабильная и мнения насчет территориальных вопросов пока что расходятся. По данным российских блогеров, украинские бойцы недавно продвинулись в полях на запад от автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев на запад от Радьковки. Однако в ISW эту информацию не подтверждали. И предполагали, что, вероятно, подобных успехов ВСУ на Купянском направлении не было.

Читайте также: Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»

