Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
Авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий в Харьковской области, указав продвижение россиян.
Так, по информации аналитиков, ВС РФ оккупировали Степную Новоселовку – населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.
Напомним, 9 ноября аналитики Deep State уже сообщали об успехах россиян на Купянском направлении. Аналитики обновили карты, указав, что враг смог захватить новые территории в районе Степной Новоселовки. Тогда же в Институте изучения войны сообщали, что на Купянщине ситуация достаточно нестабильная и мнения насчет территориальных вопросов пока что расходятся. По данным российских блогеров, украинские бойцы недавно продвинулись в полях на запад от автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев на запад от Радьковки. Однако в ISW эту информацию не подтверждали. И предполагали, что, вероятно, подобных успехов ВСУ на Купянском направлении не было.
Читайте также: Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, атака РФ, рф, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 07:45;