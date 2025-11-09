Под контролем ВСУ осталось лишь 10% Волчанска? Анализ ISW

По данным российских источников, под контролем украинских защитников остаешься всего 10% Волчанска. Однако в Институте изучения войны (ISW) эту информацию не подтверждают.

Аналитики проанализировали геолокационные видеозаписи и сделали вывод, что на данный момент российская армия захватила лишь 34,7% города. Остальные территории все еще контролируют СОУ.

Тем временем на Купянщине ситуация достаточно нестабильная и мнения насчет территориальных вопросов пока что расходятся. По данным российских блогеров, украинские бойцы недавно продвинулись в полях на запад от автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев на захід від Радьковки. Однако в ISW эту информацию пока что не подтверждают. И предполагают, что, вероятно, подобных успехов ВСУ на Купянском направлении не было.

«Оценка российских проникновений: геолокационные кадры, опубликованные 7 ноября, показывают, как украинские войска обстреливают оккупированное Россией здание на юге Купянска после того, что ISW оценивает это как миссию по проникновению. ISW оценивает, что эта миссия по проникновению не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий», – уточнили эксперты.

А вот бои на других направлениях в регионе не изменили линию фронта на Харьковщине, добавили в Институте изучения войны.