Під контролем ЗСУ залишилося лише 10% Вовчанська? Аналіз ISW

Україна 10:06   09.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Під контролем ЗСУ залишилося лише 10% Вовчанська? Аналіз ISW

За даними російських джерел, під контролем українських захисників залишаєшся лише 10% Вовчанська. Проте в Інституті вивчення війни (ISW) цю інформацію не підтверджують

Аналітики проаналізували геолокаційні відеозаписи і зробили висновок, що зараз російська армія захопила лише 34,7% міста. Інші території все ще контролюють СОУ.

Тим часом на Куп’янщині ситуація досить нестабільна і думки щодо територіальних питань поки що розходяться. За даними російських блогерів, українські бійці нещодавно просунулися в полях на захід від автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв, що на захід від Радьківки. Однак в ISW цю інформацію поки що не підтверджують. І припускають, що, ймовірно, таких успіхів ЗСУ на Куп’янському напрямку не було.

“Оцінка російських проникнень: Геолокаційні кадри, опубліковані 7 листопада, показують, як українські війська обстрілюють окуповану Росією будівлю на півдні Куп’янська після того, що ISW оцінює як місію з проникнення. ISW оцінює, що ця місія з проникнення не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій”, – зазначили експерти.

А ось бої на інших напрямках у регіоні не змінили лінію фронту на Харківщині, додали в Інституті вивчення війни.

Читайте також: Пошкоджена критична інфраструктура та десятки будинків – «прильоти» в Лозовій

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  9 Листопада 2025 в 10:06

