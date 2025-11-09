Пошкоджена критична інфраструктура та десятки домів – “прильоти” в Лозовій
Фото: Сергій Зеленський/телеграм
По Лозовій російські війська вдарили КАБом, уточнив міський голова Сергій Зеленський.
Авіабомба впала поблизу житлових будинків.
“Руйнувань різного ступеня зазнали 40 житлових будинків, зокрема багатоповерхівки. Вкотре доведеться відновлювати об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ“, – пише Зеленський.
Наразі на місцях “прильотів” працюють екстрені та комунальні служби. Фахівці фіксують наслідки ударів, а також намагаються відновити зруйноване.
Інформації щодо постраждалих, за інформацією мера, немає.
“Діють аварійні графіки відключення електроенергії. Водопостачання залишається стабільним, однак через проблеми зі світлом відсутнє теплопостачання – як і в багатьох інших громадах України“, – додав Зеленський.
