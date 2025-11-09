Повреждена критическая инфраструктура и десятки домов – «прилеты» в Лозовой

По Лозовой российские войска ударили КАБом, уточнил городской голова Сергей Зеленский.

Авиабомба упала вблизи жилых домов.

«Разрушения разной степени испытали 40 жилых домов, в том числе многоэтажка. Еще раз придется восстанавливать объекты критической инфраструктуры и ЖКХ», – пишет Зеленский.

На данный момент на местах «прилетов» работают экстренные и коммунальные службы. Специалисты фиксируют последствия ударов, а также пытаются восстановить разрушенное.

Информации о пострадавших, по информации мэра, нет.

«Действуют аварийные графики отключения электроэнергии. Водоснабжение остается стабильным, однако из-за проблем со светом отсутствует теплоснабжение – как и во многих других громадах Украины», – добавил Зеленский.