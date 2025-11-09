Live

Повреждена критическая инфраструктура и десятки домов – «прилеты» в Лозовой

Происшествия 09:24   09.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Повреждена критическая инфраструктура и десятки домов – «прилеты» в Лозовой Фото: Сергей Зеленский/Telegram

По Лозовой российские войска ударили КАБом, уточнил городской голова Сергей Зеленский. 

Авиабомба упала вблизи жилых домов.

Обстрел Лозовой 9 ноября
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

«Разрушения разной степени испытали 40 жилых домов, в том числе многоэтажка. Еще раз придется восстанавливать объекты критической инфраструктуры и ЖКХ», – пишет Зеленский.

Обстрел Лозовой 9 ноября
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

На данный момент на местах «прилетов» работают экстренные и коммунальные службы. Специалисты фиксируют последствия ударов, а также пытаются восстановить разрушенное.

Обстрел Лозовой 9 ноября
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Информации о пострадавших, по информации мэра, нет.

Обстрел Лозовой 9 ноября
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

«Действуют аварийные графики отключения электроэнергии. Водоснабжение остается стабильным, однако из-за проблем со светом отсутствует теплоснабжение – как и во многих других громадах Украины», – добавил Зеленский.

Читайте также: Синегубов: оккупанты атаковали шесть населенных пунктов – что повредили

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
09.11.2025, 07:21
Метро в Харькове не работает — официальная информация
Метро в Харькове не работает — официальная информация
08.11.2025, 07:30
Новости Харькова – главное 9 ноября: вторые сутки проблемы со светом и метро
Новости Харькова – главное 9 ноября: вторые сутки проблемы со светом и метро
09.11.2025, 09:06
Четыре очереди отключений одновременно: Харьковоблэнерго про 9 ноября
Четыре очереди отключений одновременно: Харьковоблэнерго про 9 ноября
08.11.2025, 20:43
Новости Харькова — главное 8 ноября: удар ракет, обесточивание, уничтожена ТЭС
Новости Харькова — главное 8 ноября: удар ракет, обесточивание, уничтожена ТЭС
08.11.2025, 20:22
Повреждена критическая инфраструктура и десятки домов – «прилеты» в Лозовой
Повреждена критическая инфраструктура и десятки домов – «прилеты» в Лозовой
09.11.2025, 09:24

Новости по теме:

09.11.2025
Синегубов: оккупанты атаковали шесть населенных пунктов – что повредили
07.11.2025
В ГСЧС показали последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото)
04.11.2025
Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре
30.10.2025
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
30.10.2025
Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Повреждена критическая инфраструктура и десятки домов – «прилеты» в Лозовой», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2025 в 09:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Лозовой российские войска ударили КАБом, уточнил городской голова Сергей Зеленский. ".