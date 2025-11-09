Синегубов: оккупанты атаковали шесть населенных пунктов – что повредили

Утром 9 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение минувших суток россияне обстреляли шесть населенных пунктов Харьковской области.

«За помощью медиков обратился 46-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела в с. Ракитное Нововодолажской громады в ночь на 8 ноября», – уточнил начальник ХОВА.

По его информации, за сутки по региону ударили:

КАБ;

семь БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона.

В результате обстрелов в Богодуховском и Купянском районах повреждены частные дома, хозпостройки и авто.

«В Харьковском районе поврежден частный дом (с. Русские Тишки); в Лозовском районе повреждено десять частных домов (г. Лозовая)», – добавил Синегубов.