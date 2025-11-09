Синєгубов: окупанти атакували шість населених пунктів – що пошкодили

Вранці 9 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби росіяни обстріляли шість населених пунктів Харківської області.

“По допомогу медиків звернувся 46-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в с. Рокитне Нововодолазької громади у ніч на 8 листопада”, – уточнив начальник ХОВА.

За його інформацією, за добу по регіону вдарили:

КАБ;

сім БпЛА типу “Герань-2”;

два fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Богодухівському та Куп’янському районах пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та авто.

“У Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Руські Тишки); у Лозівському районі пошкоджено десять приватних будинків (м. Лозова)“, – додав Синєгубов.