Live

У Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго (оновлено)

Транспорт 07:21   09.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго (оновлено) Фото: КП “Харківський метрополітен”

Сьогодні, 9 листопада, у Харкові після блекауту відновив роботу метрополітен. 

Оновлено о 07:21. Через зниження напруги метрополітен знову припинив свою роботу, повідомили у КП.

У зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимого рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припинено“, – передають на комунальному підприємстві.

Наразі метрополітен працює у режимі укриття. Про відновлення роботи підземки обіцяють повідомити додатково.

07:14. У КП “Харківський метрополітен” повідомили, що підземка знову почала перевозити пасажирів. Потяги рухаються згідно з графіком вихідного дня.

Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену тимчасово виконується на ділянці “Метробудівників” – “23 Серпня“, – зазначили у КП.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада у Харкові чули близько восьми вибухів. Ворог атакував ракетами передмістя. Загалом, за даними ХОВА,  по області вдарили 13 ракет “Іскандер-М”. Місто та область були знеструмлені – застосували екстрені відключення світла. Після чого в Харкові зупинився рух поїздів у метро.

Читайте також: Усі ТЕС Центренерго не генерують електрику, в тому числі – Зміївська

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сьогодні на Харківщині не вийдуть на маршрути десятки приміських поїздів
Сьогодні на Харківщині не вийдуть на маршрути десятки приміських поїздів
09.11.2025, 07:52
Чотири черги відключень одночасно: Харківобленерго про 9 листопада
Чотири черги відключень одночасно: Харківобленерго про 9 листопада
08.11.2025, 20:43
Новини Харкова – головне 8 листопада: удар ракет, знеструмлення, знищена ТЕС
Новини Харкова – головне 8 листопада: удар ракет, знеструмлення, знищена ТЕС
08.11.2025, 20:22
Сьогодні 9 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 листопада 2025: яке свято та день в історії
09.11.2025, 06:00
У Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго (оновлено)
У Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго (оновлено)
09.11.2025, 07:21
Терехов: Харків планує виробляти енегрію з відходів і стічних вод
Терехов: Харків планує виробляти енегрію з відходів і стічних вод
08.11.2025, 22:17

Новини за темою:

08.11.2025
Харків без світла: як працює транспорт – подробиці від мерії (оновлено)
08.11.2025
Метро в Харкові не працює – офіційна інформація
02.11.2025
Стало відомо, для чого в суботу закривали станцію метро «Перемога» в Харкові
01.11.2025
Стало відомо, о котрій відкриють станцію метро «Перемога»
31.10.2025
У суботу в Харкові закриють одну зі станцій метро: як курсуватимуть потяги


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго (оновлено)», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2025 в 07:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 9 листопада, у Харкові після блекауту відновив роботу метрополітен. ".