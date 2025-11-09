У Харкові запрацювало метро, але ненадовго (оновлено)
Сьогодні, 9 листопада, у Харкові після блекауту відновив роботу метрополітен.
Оновлено о 07:21. Через зниження напруги метрополітен знову припинив свою роботу, повідомили у КП.
“У зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимого рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припинено“, – передають на комунальному підприємстві.
Наразі метрополітен працює у режимі укриття. Про відновлення роботи підземки обіцяють повідомити додатково.
07:14. У КП “Харківський метрополітен” повідомили, що підземка знову почала перевозити пасажирів. Потяги рухаються згідно з графіком вихідного дня.
“Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену тимчасово виконується на ділянці “Метробудівників” – “23 Серпня“, – зазначили у КП.
Нагадаємо, в ніч на 8 листопада у Харкові чули близько восьми вибухів. Ворог атакував ракетами передмістя. Загалом, за даними ХОВА, по області вдарили 13 ракет “Іскандер-М”. Місто та область були знеструмлені – застосували екстрені відключення світла. Після чого в Харкові зупинився рух поїздів у метро.
