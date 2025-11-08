Метро в Харкові не працює – офіційна інформація
У Харкові зупинився рух поїздів до метро. У пресслужбі комунального підприємства пояснили це проблемою з електропостачанням.
“У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково“, – поінформувала пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
Про поновлення руху обіцяють повідомити додатково. Також, за повідомленнями соцмереж, у місті є перебої в роботі електротранспорту. Проте повністю його рух не зупинився – в окремих районах трамваї та тролейбуси – на маршрутах. У пресслужбі Харківської міськради повідомили: “Частина трамваїв та тролейбусів їде”. Там, де немає електротранспорту, на маршрути вийшли автобуси.
Нагадаємо, після масованої ракетної атаки, яка була вночі, в Харкові запровадили аварійні графіки відключень світла.
