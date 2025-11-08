Низку електричок на Харків скасували: Укрзалізниця пояснила причини

Вранці 8 листопада залізничники повідомили про зміни в русі приміських поїздів в Україні, зокрема тимчасово не курсуватимуть деякі електрички на Харків.

“Через пошкодження залізничної інфраструктури цієї ночі маємо зміни в русі поїздів Полтавщини, Дніпропетровщини та Харківщини”, – зазначили в “Укрзалізниці”.

Так, тимчасово не курсуватимуть електрички:

№6408 Ізюм – Харків-Левада

№6401 Харків-Пас. – Букине

№6701 Харків-Пас. – Зміїв

№6702 Зміїв – Харків-Пас.

“Для продовження руху на деяких ділянках вивели резервні тепловози і їдемо з ними. Разом з тим, внаслідок цього можливі затримки, зважайте на це. Наразі орієнтовні затримки на Полтавщині та Харківщині до 1,5 години”, – попередили залізничники.

Нагадаємо, після масованої ракетної атаки, яка була вночі, в Харкові запровадили аварійні графіки відключень світла.