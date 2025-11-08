Низку електричок на Харків скасували: Укрзалізниця пояснила причини
Вранці 8 листопада залізничники повідомили про зміни в русі приміських поїздів в Україні, зокрема тимчасово не курсуватимуть деякі електрички на Харків.
“Через пошкодження залізничної інфраструктури цієї ночі маємо зміни в русі поїздів Полтавщини, Дніпропетровщини та Харківщини”, – зазначили в “Укрзалізниці”.
Так, тимчасово не курсуватимуть електрички:
№6408 Ізюм – Харків-Левада
№6401 Харків-Пас. – Букине
№6701 Харків-Пас. – Зміїв
№6702 Зміїв – Харків-Пас.
“Для продовження руху на деяких ділянках вивели резервні тепловози і їдемо з ними. Разом з тим, внаслідок цього можливі затримки, зважайте на це. Наразі орієнтовні затримки на Полтавщині та Харківщині до 1,5 години”, – попередили залізничники.
Нагадаємо, після масованої ракетної атаки, яка була вночі, в Харкові запровадили аварійні графіки відключень світла.
Читайте також: Не менше 8 вибухів пролунало в Харкові 8 листопада: б’ють ракетами (оновлено)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", новини Харкова, электрички;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Низку електричок на Харків скасували: Укрзалізниця пояснила причини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2025 в 07:22;