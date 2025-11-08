Ряд электричек на Харьков отменили: Укрзалізниця объяснила причины
Утром 8 ноября железнодорожники сообщили об изменениях в движении пригородных поездов в Украине, в том числе временно не будут курсировать некоторые электрички на Харьков.
«Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры этой ночью имеем изменения в движении поездов Полтавщины, Днепропетровщины и Харьковщины», — отметили в «Укрзалізниці».
Так временно не будут курсировать электрички:
№6408 Изюм — Харьков-Левада
№6401 Харьков-Пасс. — Букино
№6701 Харьков-Пасс. – Змиев
№6702 Змиев – Харьков-Пасс.
«Для продления движения на некоторых участках вывели резервные тепловозы и едем с ними. Вместе с тем, вследствие этого возможны задержки, учитывайте это. В настоящее время ориентировочные задержки на Полтавщине и Харьковщине до 1,5 часа», — предупредили железнодорожники.
Напомним, после массированной ракетной атаки, которая была ночью, в Харькове ввели аварийные графики отключений света.
