Харьков 8 ноября частично обесточен: применили экстренные отключения света

Происшествия 07:03   08.11.2025
Оксана Горун
Харьков 8 ноября частично обесточен: применили экстренные отключения света

Ночью 8 ноября в Харьковской области начали действовать графики аварийных отключений. Об этом предупредили в облэнерго.

«По распоряжению диспетчера НЭК «Укрэнерго» применены графики аварийных отключений в Харьковской области для недопущения перегрузки энергосистемы Украины в результате вражеских обстрелов», — отметила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

В результате многие харьковчане утром обнаружили отсутствие света, а также — снижение напора холодной воды.

Отметим, что российская армия ночью нанесла массированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ информировали об атаке практически всеми видами ракет — «Кинжалами», «Калибрами», баллистикой, а также — ударными беспилотниками. Особенно много целей было в направлении Кременчуга, где находится одна из крупнейших ГЭС страны.

Читайте также: Последствия атаки: как выглядит АЗС после ударов КАБ по Харьковщине (фото)

В Харькове также слышали серию взрывов — до десятка. Мэр города Игорь Терехов заявил, что они были за городом.

Автор: Оксана Горун
