Харьков 8 ноября частично обесточен: применили экстренные отключения света
Ночью 8 ноября в Харьковской области начали действовать графики аварийных отключений. Об этом предупредили в облэнерго.
«По распоряжению диспетчера НЭК «Укрэнерго» применены графики аварийных отключений в Харьковской области для недопущения перегрузки энергосистемы Украины в результате вражеских обстрелов», — отметила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
В результате многие харьковчане утром обнаружили отсутствие света, а также — снижение напора холодной воды.
Отметим, что российская армия ночью нанесла массированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ информировали об атаке практически всеми видами ракет — «Кинжалами», «Калибрами», баллистикой, а также — ударными беспилотниками. Особенно много целей было в направлении Кременчуга, где находится одна из крупнейших ГЭС страны.
Читайте также: Последствия атаки: как выглядит АЗС после ударов КАБ по Харьковщине (фото)
В Харькове также слышали серию взрывов — до десятка. Мэр города Игорь Терехов заявил, что они были за городом.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, массированная атака, новости Харькова, отключение, ракетная атака;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьков 8 ноября частично обесточен: применили экстренные отключения света», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 07:03;