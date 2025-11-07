Live

Последствия атаки: как выглядит АЗС после ударов КАБ по Харьковщине (фото)

Происшествия 23:02   07.11.2025
Оксана Якушко
Последствия атаки: как выглядит АЗС после ударов КАБ по Харьковщине (фото)

Россияне ударили КАБами по АЗС в поселке Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На фото – последствия вражеских обстрелов КАБами территории Песочинской громады Харьковского района. Пострадали пять человек: две женщины и три мужчины. Повреждены автозаправочная станция и припаркованные авто», — прокомментировал фотографии глава ХОВА.

Напомним, как писала МГ «Объектив», россияне попали авиабомбами по АЗС около 21:00, сообщает Нацполиция. В результате удара по территории Песочинской громады Харьковского района ранены пять человек: две женщины в возрасте 56 и 39 лет и двое мужчин 35 и 31 года. Среди раненых еще и сотрудник полиции, находившийся на службе. Всех пострадавших госпитализировали.

Автор: Оксана Якушко
