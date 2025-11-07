П’ятеро постраждалих від удару КАБ по селищу під Харковом (оновлено)
Четверо людей постраждали внаслідок удару російського КАБ по селищу Коротич, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 22:30. Росіяни поцілили авіабомбами АЗС близько 21:00, повідомляє Нацполіція. Внаслідок влучання по території Пісочинської громади Харківського району пошкоджені автозаправка та кілька автомобілів.
Травми різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро людей: дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків 35 і 31 року. Серед поранених – працівник поліції, що був на службі. Усіх постраждалих ушпиталили.
22:00
Росіяни завдали авіаудару КАБ увечері 7 листопада.
«56-річна та 39-річна жінки, а також 31-річний та 35-річний чоловіки госпіталізовані. На місці попрацюють підрозділи ДСНС і медики», – розповів Олег Синєгубов.
Деталі надзвичайної події з’ясовують правоохоронці.
Раніше росіяни вбили 43-річну жінку за допомогою БпЛА, атакувавши село Шевченкове Перше Чугуївського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Читайте також: Небезпечну погоду очікують в Харкові та області в суботу
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, коротич, Олег Синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «П’ятеро постраждалих від удару КАБ по селищу під Харковом (оновлено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 22:32;