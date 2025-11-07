Live

П’ятеро постраждалих від удару КАБ по селищу під Харковом (оновлено)

Происшествия 22:32   07.11.2025
Оксана Якушко
П’ятеро постраждалих від удару КАБ по селищу під Харковом (оновлено)

Четверо людей постраждали внаслідок удару російського КАБ по селищу Коротич, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 22:30. Росіяни поцілили авіабомбами АЗС близько 21:00, повідомляє Нацполіція. Внаслідок влучання по території Пісочинської громади Харківського району пошкоджені автозаправка та кілька автомобілів.

Травми різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро людей: дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків 35 і 31 року. Серед поранених – працівник поліції, що був на службі. Усіх постраждалих ушпиталили.

22:00

Росіяни завдали авіаудару КАБ увечері 7 листопада.

«56-річна та 39-річна жінки, а також 31-річний та 35-річний чоловіки госпіталізовані. На місці попрацюють підрозділи ДСНС і медики», – розповів Олег Синєгубов.

Деталі надзвичайної події з’ясовують правоохоронці.

Раніше росіяни вбили 43-річну жінку за допомогою БпЛА, атакувавши село Шевченкове Перше Чугуївського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Читайте також: Небезпечну погоду очікують в Харкові та області в суботу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
07.11.2025, 13:45
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
07.11.2025, 22:10
Овощи и фрукты подорожали в Харькове – мэрия промониторила цены
Овощи и фрукты подорожали в Харькове – мэрия промониторила цены
07.11.2025, 12:27
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
07.11.2025, 14:47
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
06.11.2025, 16:14
П’ятеро постраждалих від удару КАБ по селищу під Харковом (оновлено)
П’ятеро постраждалих від удару КАБ по селищу під Харковом (оновлено)
07.11.2025, 22:32

Новости по теме:

03.11.2025
Что повредили КАБы в Харькове накануне, рассказал Терехов
02.11.2025
Взрыв под Харьковом: по Циркунам прилетел КАБ, известно об одном пострадавшем
29.10.2025
Более 90 БпЛА «Молния» уничтожили на Харьковщине за неделю – Синегубов (видео)
28.10.2025
Сегодня 28 октября 2025: какой праздник и день в истории
24.10.2025
Терехов: о состоянии раненых в Харькове после удара КАБами и атаки на детсад


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «П’ятеро постраждалих від удару КАБ по селищу під Харковом (оновлено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 22:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо людей постраждали внаслідок удару російського КАБ по селищу Коротич, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".