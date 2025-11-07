П’ятеро постраждалих від удару КАБ по селищу під Харковом (оновлено)
Люди постраждали від удару російського КАБ по селищу Коротич, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 22:30. Росіяни поцілили авіабомбами АЗС близько 21:00, повідомляє Нацполіція. Внаслідок влучання по території Пісочинської громади Харківського району пошкоджені автозаправка та кілька автомобілів.
Травми різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро людей: дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків 35 і 31 року. Серед поранених – працівник поліції, що був на службі. Усіх постраждалих ушпиталили.
22:00
Росіяни завдали авіаудару КАБ увечері 7 листопада.
«56-річна та 39-річна жінки, а також 31-річний та 35-річний чоловіки госпіталізовані. На місці попрацюють підрозділи ДСНС і медики», – розповів Олег Синєгубов.
Деталі надзвичайної події з’ясовують правоохоронці.
Раніше росіяни вбили 43-річну жінку за допомогою БпЛА, атакувавши село Шевченкове Перше Чугуївського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.
